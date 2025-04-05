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01:47, 5 апреля 2025Россия

Российский боец рассказал об уничтожавших все жилые постройки в Днепроэнергии ВСУ

РИА Новости: ВСУ уничтожали все жилые постройки в Днепроэнергии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) методично уничтожали все постройки в населенном пункте Днепроэнергия в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости рассказал снайпер 40-й бригады морской пехоты ТОФ с позывным Коваль.

По его словам, учитывая размеры населенного пункта, за две недели от него осталось бы чистое поле. «Да, там первые дни по населенному пункту летело вообще все, что угодно», — рассказал российский боец.

Ранее Коваль заявил, что поднять флаг над населенным пунктом Днепроэнергия в ДНР удалось только на второй день после его освобождения. Задача осложнялась тем, что в небе над селом постоянно летали наблюдательные дроны противника. Из-за этого было тяжело добраться от начала населенного пункта до его середины.

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