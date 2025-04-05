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09:21, 5 апреля 2025Россия

Шестерых человек вывезли из приграничного села в Курской области

ТАСС: Ребенка и пятерых взрослых эвакуировали из Гуево в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

За последние сутки российские военнослужащие эвакуировали шесть человек из приграничного села Гуево Курской области. Об этом рассказали ТАСС в силовых структурах.

Об освобождении Гуево стало известно 2 апреля.

Среди эвакуированных — один ребенок, отметил собеседник агентства.

Ранее в Госдуме назвали сроки полного освобождения Курской области от украинских войск. По словам депутата Андрея Колесника, с которым побеседовала «Лента.ру», до освобождения региона остались «считаные дни». Бои в курском приграничье ведутся с 6 августа 2024 года.

ЖЗЛ
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