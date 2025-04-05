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11:17, 5 апреля 2025Россия

Школьников в России захотели переводить в спецучреждения за буллинг

В Госдуме обсуждают идею перевода школьников в спецучреждения за буллинг
Мария Черкасова

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock / Fotodom  

В Госдуме обсуждают инициативу о переводе школьников в спецучреждения за травлю других детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, инициатора проекта.

Законопроект предполагает меры ответственности для школьников-агрессоров и тех, кто системно занимается травлей. Среди таких Метелев назвал детей, которые нарушают правила систематически, продолжая «держать в страхе школу» несмотря на то, что в его отношении уже была проведена индивидуальная профилактическая работа.

Нельзя допускать ситуаций, при которой такой школьник будет «отравлять атмосферу для всех остальных детей», уверен Метелев. Кроме специализированных учреждений для таких школьников может быть опция перевода на домашнее обучение, добавил инициатор проекта.

Решение об изменении формата обучения таких детей обычно принимает комиссия по делам несовершеннолетних с участием и школы и родителей, отметил он.

Ранее сообщалось, что в Общественной палате России состоялось нулевое чтение законопроекта, вводящего систему профилактики школьной травли. Тогда стало известно, что к профилактике школьного буллинга захотели привлечь службы медиации и сотрудников полиции.

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