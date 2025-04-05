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18:54, 5 апреля 2025Мир

Страна НАТО отказалась считать Россию врагом

МИД Финляндии: Россия не враг, но о нормализации отношений говорить рано
Кирилл Луцюк
Элина Валтонен

Элина Валтонен. Фото: Ted Shaffrey / Reuters

В настоящее время рано говорить о нормализации отношений Финляндии и России. Об этом заявила министр иностранных дел этой страны НАТО Элина Валтонен. Ее процитировало Yle.

Она также подчеркнула, что в Финляндии не считают Россию врагом и рассчитывают на добрососедские отношения. Однако это зависит от того, когда Москва продемонстрирует стремление вернуться к международной договорной системе. Кроме того, Хельсинки намерен и дальше реализовывать стратегию, направленную на ослабление России при помощи санкций.

Ранее эксперт по международным отношениям Константин Худолей предположил, что Россия и Финляндия могут восстановить прежние отношения. По его словам, такое развитие событий возможно после завершения конфликта на Украине. Однако Хельсинки, вероятнее всего, продолжат занимать очень сдержанную позицию.

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