Названо условие восстановления отношений России и Финляндии

Политолог Худолей: Россия может восстановить отношения с Финляндией

Россия и Финляндия могут восстановить прежние отношения. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразил заведующий кафедрой Европейских исследований Факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Худолей.

По его словам, несмотря на нынешнее обострение российско-финских отношений, завершение украинского конфликта все же может привести к определенному смягчению контактов Москвы и Хельсинки.

«Хотя полагаю, что Финляндия будет занимать очень-очень сдержанную позицию», — заметил политолог.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал финнов «морально готовиться» к восстановлению отношений с Россией. Он подчеркнул, что пока не может точно сказать, когда именно произойдет оттепель. По его словам, ничто не может отменить тот факт, что Россия является соседом Финляндии.