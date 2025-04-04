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07:01, 4 апреля 2025Мир

Названо условие восстановления отношений России и Финляндии

Политолог Худолей: Россия может восстановить отношения с Финляндией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Россия и Финляндия могут восстановить прежние отношения. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразил заведующий кафедрой Европейских исследований Факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Худолей.

По его словам, несмотря на нынешнее обострение российско-финских отношений, завершение украинского конфликта все же может привести к определенному смягчению контактов Москвы и Хельсинки.

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«Хотя полагаю, что Финляндия будет занимать очень-очень сдержанную позицию», — заметил политолог.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал финнов «морально готовиться» к восстановлению отношений с Россией. Он подчеркнул, что пока не может точно сказать, когда именно произойдет оттепель. По его словам, ничто не может отменить тот факт, что Россия является соседом Финляндии.

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