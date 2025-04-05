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19:34, 5 апреля 2025Путешествия

Тайская массажистка назвала отличия российских туристов от европейцев

Алина Черненко

Фото: ot.sun / Shutterstock / Fotodom

Массажистка из Таиланда в разговоре с путешественницей Сашей Коноваловой назвала отличия российских туристов от европейцев, азиатов и американцев. Ее наблюдениями автор поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Женщина рассказала, что туристы из России часто здороваются с персоналом и благодарят его на тайском. «Тайцам очень приятно, что мы выучили такие важные слова на их непростом языке», — пояснила автор публикации.

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Собеседница Коноваловой также призналась, что россияне, в отличие от европейцев, обычно выбирают «жесткий массаж», а кто-то в процессе даже просит усилить давление на спину или ноги.

Если в салон приходит пара или две подруги, они любят переговариваться между собой в процессе массажа, добавила тайка. А русские мужчины, по ее наблюдениям, очень часто провожают своих жен, а потом забирают. «А то и вовсе сидят и ждут. Европейцы, мол, никогда так не делают», — написала блогерша.

Кроме того, массажистка назвала россиян самыми верными клиентами и призналась, что любит их больше всего, хотя европейцы оставляют больше чаевых.

Ранее эта же тревел-блогерша предостерегла соотечественников от пяти распространенных ошибок во время отдыха в Таиланде. В первую очередь она порекомендовала туристам не игнорировать сезон дождей при планировании отпуска в королевстве.

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