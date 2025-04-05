В расправе над 14-летней девочкой уличили двух братьев с психическими отклонениями

Задержанные по подозрению в расправе над 14-летней девочкой могут быть психами

Задержанные по подозрению в расправе над 14-летней девочкой Владой М. в Ульяновской области могут иметь психические отклонения. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Комсомольская правда».

«Они, по информации нашего источника, имеют серьезные психические отклонения. Но медицинская справка, подтверждающая эту информацию, якобы имеется только у одного из них», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что мать Влады часто видели в нетрезвой. «Оставляла часто девочку одну. Какой-то друг у мамы, и вот из-за этого друга мама часто бросала девочку. В автобусе я ее видела постоянно (...) очень часто пьяной», — рассказала местная жительница, знакомая с семьей.

До этого стало известно, что сотрудники правопорядка задержали подозреваемых по делу Влады.

