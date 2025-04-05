В России восстановили и поставили в строй «украинский Байрактар»

Российские бойцы восстановили и приняли в строй украинский БПЛА «Лютый»

Российские бойцы поставили в строй украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Лютый». Кадры с ним опубликовал Telegram-канал «Дневник Мракоборцев | Z».

На фотографии, сделанной после сбития БПЛА, видно полученные им повреждения. Второй файл, приложенный к сообщению — видео, снятое после ремонта. Солдатам удалось удалить следы горения с фюзеляжа, работа двигателя была восстановлена.

Автор канала называет «Лютый» аналогом турецкого БПЛА Bayraktar TB2. Однако в отличие от разработки компании Baykar «Лютый» представляет собой дрон-камикадзе, а не ударный беспилотник. При этом оба летательных аппарата выполнены по одной аэродинамической схеме.

Ранее в России сбитую в зоне СВО «Бабу-Ягу» поставили на службу против ее создателей.