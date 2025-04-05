В США заявили об изобретательности России в условиях санкций

Бизнесмен из США Саттон заявил об изобретательности России в условиях санкций

Американский предприниматель Джон Роберт Саттон заявил, что Россия проявила изобретательность в условиях санкций. Его слова приводит РИА Новости.

Саттон отметил, что Россия начала производить товары, которые раньше импортировались из стран Запада. Он подчеркнул, что продукцию можно было покупать у Италии и Франции, однако сейчас нужно производить самостоятельно. Одним из преимуществ России предприниматель назвал суперфуды из лесов.

«Я пробовал потрясающие чаи, продукты, сыры — все местное, из регионов вроде Алтая и Новосибирска, где огромные, полностью органические дикие леса. Там есть кедровые орехи, грибы, облепиха», — подчеркнул бизнесмен.

Ранее Саттон сравнил города в США и в России. По его мнению, населенные пункты в Соединенных Штатах менее развиты с технологической точки зрения. «Приезжаешь в Москву, а она настолько технически более развита, чем Вашингтон или Сан-Франциско, особенно в плане общественного транспорта», — отметил он.