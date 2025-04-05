ВС России ударили по военному аэродрому и складам боеприпасов на Украине

МО РФ: ВС России ударили по военному аэродрому на Украине и складам боеприпасов

Вооруженные силы (ВС) России ударили по инфраструктуре военного аэродрома и складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Помимо этого, как заявили в ведомстве, Россия нанесла удар по предприятию по сборке беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 147 районах.

Ранее 5 апреля стало известно, что ВСУ за сутки 14 раз ударили по объектам энергетики России. Под ударом оказались объекты в Брянской, Белгородской, Смоленской, Липецкой областях, а также в Луганской народной республике и Херсонской области. В связи с этим в Минобороны указали на невыполнение Киевом договоренностей по приостановке ударов по энергетике.