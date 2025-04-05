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08:41, 5 апреля 2025Мир

Зеленского назвали клоуном

Экс-президент Аргентины Киршнер назвала Зеленского клоуном и сравнила с Милеем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Unsplash

Бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер сравнила действующего главу государства Хавьера Милея с украинским лидером Владимиром Зеленским из-за значения, которое он придает отношениям с США. Об этом она написала в социальной сети X.

Киршнер призвала Милея обратить внимание на действия Зеленского в отношении США. «Посмотри на отражение в виде клоуна Зеленского в Овальном кабинете и подумай, что с ним случилось, когда он перестал быть нужен», — подчеркнула она.

Политик также высмеяла Милея за то, что он поехал в США ради мероприятия в поместье президента США Дональда Трампа, однако так и не встретился с ним. «Как можно было так впустую потратить время и деньги», — сказала она.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент в интервью журналисту Такеру Карлсону назвал Зеленского эстрадным артистом, которого окружают неидеальные советники. «Он исполнитель, своего рода эстрадный артист», — сказал министр.

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