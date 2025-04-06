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15:38, 6 апреля 2025Бывший СССР

Армия России ударила по пункту размещения танкистов ВСУ в Черкасской области

Российская армия ударила по пункту размещения танкистов ВСУ в Черкасской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Армия России нанесла удар по пункту размещения танкистов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Звенигородке Черкасской области Украины (ВСУ), где находились до 20 военных. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

По его данным, также атакован пункт временной дислокации в Золотоноше, ремонтные цеха завода «Уманьферммаш» и склады. Лебедев Подчеркнул, что в местах ударов замечены более 10 машин скорой помощи.

Ранее Минобороны России отчиталось о ночном групповом ударе высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотниками по центральной артиллерийской базе ВСУ. Помимо этого, поражено предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованное в производстве дронов.

6 апреля стало известно о массированном ударе Вооруженных сил России по Украине. После серии взрывов, прогремевших в Киеве, начались пожары в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах города. Кроме того, прилеты зафиксированы в Староконстантинове Хмельницкой области, где, предположительно, атакован военный аэродром.

ЖЗЛ
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