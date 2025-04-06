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18:13, 6 апреля 2025Экономика

Минфин США оценил влияние новых таможенных пошлин на экономику страны

В Минфине США не увидели причин для рецессии после введения пошлин
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Глава министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что не видит причин для рецессии экономики страны после введения новых пошлин. Об этом он сообщил в эфире канала NBC News.

По его словам, нет никаких причин для рецессии. Что касается падения американского фондового рынка 4 апреля, то его реакцию предугадать невозможно. Бессент поддержал введение новых таможенных сборов, назвав такое решение необходимым.

По его словам, другие государства долгое время были плохими игроками, накопилось немало проблем, решить которые в течение нескольких недель не получится.

2 апреля Дональд Трамп объявил о решении ввести пошлины на все товары, которые поставляются в страну, за исключением тех, что представляют критическую важность для производства и нацбезопасности. Новые тарифы составят от 10 до 49 процентов.

Вскоре после этого агентство Bloomberg сообщило, что перетряска глобальной торговой системы, затеянная Дональдом Трампом, по крайней мере на первых порах наносит больший ущерб активам США, нежели другим крупным экономикам, на товары которых американский президент ввел новые пошлины.

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