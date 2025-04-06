Монахов стали впускать в Киево-Печерскую лавру по спискам СБУ

Полиция Киева впускает монахов в Киево-Печерскую лавру по спискам СБУ

В Киеве полиция впускает монахов в Киево-Печерскую лавру и выпускает из нее по персональным спискам и пропускам, составленным Службой безопасности Украины (СБУ). Ою этом сообщил Союз православных журналистов со ссылкой на уставщика обители архимандрита Поликарпа (Линенко).

По его словам, монахам разрешают перемещаться по территории и покидать ее, предварительно показав полиции специальный пропуск. Он добавил, что насельников монастыря из келий пока не выгоняют, но в двух корпусах лавры поселились сторонники раскольнической Православной церкви Украины.

Он добавил, что с монахами они не пересекаются. Архимандрит уточнил, что в монастыре вместе с послушниками остаются около 170 человек. Он также рассказал, что от 10 до 15 монахов разошлись по другим местам в связи с последними событиями. Поликарп заключил, что основная часть братии осталась и богослужения совершаются ежедневно.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры, заявила, что в Киев вернулся Вий.

