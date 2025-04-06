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06:41, 6 апреля 2025Бывший СССР

На Украине начали предлагать европейцам «сафари» в зону боевых действий

РИА: Украинские волонтеры предлагают европейцам посетить зону СВО за деньги
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Украинская благотворительная организация NAFO 69th Sniffing Brigade предлагает европейцам посетить зону боевых действий за пожертвования на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости.

По информации агентства, предложение доступно тем, кто переведет более десяти тысяч евро. Кроме того, европейцы могут получить эксклюзивную продукцию с иностранной символикой. Например, чтобы получить шеврон, нужно пожертвовать более ста евро. Надпись на машине обойдется в сумму от 1,5 тысячи, а флаг — от 2,5 тысячи.

Отмечается, что в таком «сафари» принял участие Рено де Керхов, сотрудник бельгийского парка Беервелде.

Ранее стало известно, что украинцы стали намного меньше передавать денежных средств на поддержку ВСУ. Сообщалось, что причинами снижения пожертвований являются продвижение России на фронте, непопулярная кампания по призыву и массовые отключения электроэнергии.

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