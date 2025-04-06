Назван самый фанатичный сторонник Украины в Европе

МИД Венгрии назвал главу МИД Эстонии Цахкну самым фанатичным сторонником Украины

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна — один из самых последовательных сторонников Украины среди европейских политиков. Об этом написал на своей странице в X глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Глава министерства резко высказался насчет эстонского коллеги после того, как тот потребовал лишить Венгрию права голоса в Европейском союзе (ЕС) из-за ее нежелания продлевать санкции против России.

«Он один из самых фанатичных сторонников войны в Европе, который настаивает на продолжении войны на Украине, но при этом читает лекции другим о рисках эскалации», — сказал Сийярто.

Ранее Цахкна говорил, что Евросоюз вынужден будет конфисковать заблокированные российские активы на сумму 240 миллиардов евро, если Венгрия продолжит саботировать совместные решения и не поддержит продление санкций против Москвы.

В то же время, по данным Politico, ЕС пока не рассматривает приостановку права голоса для Венгрии из-за слишком большого числа проблем, которые могли бы сопутствовать такому решению.

