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12:43, 6 апреля 2025Забота о себе

Нутрициолог назвала помогающие продлить молодость продукты

Нутрициолог Газетдинова: Морковь, вино и лосось помогут продлить молодость
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: SokolovsPhotography / Shutterstock / Fotodom  

Продлить молодость и сохранить красоту помогут морковь, красное вино и лосось. Об этом заявила нутрициолог Карина Газетдинова, ее цитирует РИА Новости.

Также в список таких продуктов, по словам эксперта, входят зеленый чай, куркума, любая жирная рыба и яйца. «Морковь, например, богата бета-каротином, который в организме превращается в витамин A, необходимый для восстановления клеток кожи и сохранения ее молодости», — сказала Газетдинова.

Говоря о красном вине, нутрициолог отметила, что оно содержит мощный антиоксидант ресвератрол. «Вино в меру обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, помогает защищать клетки от повреждений, замедляя процессы старения и поддерживая здоровье кожи», — добавила она, подчеркнув, что ресвератрол может стимулировать выработку коллагена.

Эксперт также рассказала о лососе, указав на то, что он богат омега-3 жирными кислотами, улучшающими кровообращение и увлажняющими кожу головы. «Также в нем есть витамины группы B, которые помогают укрепить волосы и предотвратить их выпадение», — уточнила Газетдинова.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что некоторые продукты могут облегчить головную боль. По словам эксперта, голова может болеть в том числе от голода из-за недостатка глюкозы — тогда помогут продукты, богатые углеводами.

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