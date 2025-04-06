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09:34, 6 апреля 2025Мир

Опубликовано видео с гигантского склада бронетехники НАТО

Несколько человек проникли на склад бронетехники НАТО и сняли его на видео
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Несколько человек проникли на склад бронетехники бельгийской компании Oip Land Systems и сняли это на видео, которое публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».

На кадры попало огромное помещение с техникой НАТО — нидерландскими бронетранспортерами YPR-765, немецкими зенитными самоходными установками Gepard и австрийскими 105-миллимитровыми легкими танками SK-105 Kürassier, часть которых с отметками контингента KFOR в Косово.

Известно, что Oip Land Systems — принадлежащее Израилю подразделение бельгийского военно-космического концерна.

Ранее сообщалось, что в Курской области при разминировании были обнаружены мины западного производства.

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