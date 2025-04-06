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04:30, 6 апреля 2025Культура

По Паше Технику объявили минуту молчания

В Петербурге по Паше Технику объявили минуту молчания
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: @techniquepashalive

В Санкт-Петербурге по Паше Технику (настоящая фамилия Ивлев) объявили минуту молчания. Об этом сообщает Mash на Мойке.

В университете морского и речного флота имени Макарова проводился Тотальный диктант, ведущим был местный рэпер и стример Федя Букер. Перед тем, как читать текст, он решил «воспользоваться возможностью» и почтить память не выжившего от передозировки наркотиков музыканта.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров указал, что непрерывное употребление рэпером наркотиков привело к закономерному финалу. «Он прекращал их принимать, лишь когда попадал в реанимацию или в реабилитационный центр», — отметил врач.

40-летний Паша Техник попал в одну из больниц Таиланда в конце марта в критическом состоянии. Он впал в кому после отравления в результате приема запрещенных веществ. 4 марта музыканта не стало.

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