В Петербурге по Паше Технику объявили минуту молчания

В Санкт-Петербурге по Паше Технику (настоящая фамилия Ивлев) объявили минуту молчания. Об этом сообщает Mash на Мойке.

В университете морского и речного флота имени Макарова проводился Тотальный диктант, ведущим был местный рэпер и стример Федя Букер. Перед тем, как читать текст, он решил «воспользоваться возможностью» и почтить память не выжившего от передозировки наркотиков музыканта.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров указал, что непрерывное употребление рэпером наркотиков привело к закономерному финалу. «Он прекращал их принимать, лишь когда попадал в реанимацию или в реабилитационный центр», — отметил врач.

40-летний Паша Техник попал в одну из больниц Таиланда в конце марта в критическом состоянии. Он впал в кому после отравления в результате приема запрещенных веществ. 4 марта музыканта не стало.