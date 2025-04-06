Польша укрепила водную границу с Белоруссией электронным заграждением

Польша завершила установку электронного барьера на водной границе с Белоруссией

Польша завершила установку электронного барьера на водной границе с Белоруссией. Об этом пишет РИА Новости.

«Полный электронный контроль на Подляском участке границы с Белоруссией. Пограничная стража получила электронное заграждение, построенное на пограничных реках Свислочь и Источанка», — сообщила Пограничная стража республики.

В мае 2024 года сообщалось, что Польша возводит электронный барьер на реках Свислочь и Источанка у границы с Белоруссией. Отмечалось, что его длина составит 47 километров.