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12:02, 6 апреля 2025Мир

Польша укрепила водную границу с Белоруссией электронным заграждением

Польша завершила установку электронного барьера на водной границе с Белоруссией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Agnieszka Sadowska / Reuters

Польша завершила установку электронного барьера на водной границе с Белоруссией. Об этом пишет РИА Новости.

«Полный электронный контроль на Подляском участке границы с Белоруссией. Пограничная стража получила электронное заграждение, построенное на пограничных реках Свислочь и Источанка», — сообщила Пограничная стража республики.

В мае 2024 года сообщалось, что Польша возводит электронный барьер на реках Свислочь и Источанка у границы с Белоруссией. Отмечалось, что его длина составит 47 километров.

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