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16:39, 6 апреля 2025Ценности

Популярная российская блогерша без макияжа снялась в топе с глубоким декольте

Российская блогерша Юлия Коваль без макияжа снялась в топе с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @koval_now

Популярная российская блогерша Юлия Коваль без макияжа снялась в откровенном образе. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 543 тысячи подписчиков.

Бывшая ведущая популярного шоу о путешествиях «Орел и решка» предстала на видео в сером спортивном топе с глубоким декольте бренда Irnby.

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При этом звезда отказалась от мейкапа и продемонстрировала натуральную внешность без косметических дефектов. На кадрах видно, что инфлюэнсерша находилась за рулем автомобиля.

В марте популярная российская блогерша снялась обнаженной. Юлия Коваль разместила снимок, на котором предстала полностью без одежды, демонстрируя оголенный живот.

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