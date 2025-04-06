Популярная российская блогерша без макияжа снялась в топе с глубоким декольте

Российская блогерша Юлия Коваль без макияжа снялась в топе с глубоким декольте

Популярная российская блогерша Юлия Коваль без макияжа снялась в откровенном образе. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 543 тысячи подписчиков.

Бывшая ведущая популярного шоу о путешествиях «Орел и решка» предстала на видео в сером спортивном топе с глубоким декольте бренда Irnby.

При этом звезда отказалась от мейкапа и продемонстрировала натуральную внешность без косметических дефектов. На кадрах видно, что инфлюэнсерша находилась за рулем автомобиля.

В марте популярная российская блогерша снялась обнаженной. Юлия Коваль разместила снимок, на котором предстала полностью без одежды, демонстрируя оголенный живот.