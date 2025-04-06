Раскрыто место прощания с Пашей Техником

Прощание с рэпером Пашей Техником пройдет в Храме Павла и Петра в Москве

Прощание с российским рэпером Пашей Техником (настоящее имя — Павел Ивлев) пройдет в Храме Павла и Петра в московском районе Лефортово. Об этом сообщает KP.RU.

Как отметила мать покойного, в этой церкви Ивлева крестили в детстве.

Тело скончавшегося в Таиланде 4 апреля в возрасте 40 лет рэп-исполнителя должны были доставить в столицу 5 апреля.

Как отметил психиатр-нарколог Василий Шуров, вероятно, из-за несвоевременного оказания помощи Ивлеву он захлебнулся рвотными массами, что в результате привело к неисправимым последствиям.