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11:47, 6 апреля 2025Культура

Раскрыто место прощания с Пашей Техником

Прощание с рэпером Пашей Техником пройдет в Храме Павла и Петра в Москве
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Прощание с российским рэпером Пашей Техником (настоящее имя — Павел Ивлев) пройдет в Храме Павла и Петра в московском районе Лефортово. Об этом сообщает KP.RU.

Как отметила мать покойного, в этой церкви Ивлева крестили в детстве.

Тело скончавшегося в Таиланде 4 апреля в возрасте 40 лет рэп-исполнителя должны были доставить в столицу 5 апреля.

Как отметил психиатр-нарколог Василий Шуров, вероятно, из-за несвоевременного оказания помощи Ивлеву он захлебнулся рвотными массами, что в результате привело к неисправимым последствиям.

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