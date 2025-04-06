Раскрыты данные о ходе транспортировки тела Паши Техника в Россию

Друг Паши Техника заявил, что занимается вопросом транспортировки тела в Россию

Друг рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Лука Сафронов-Затравкин раскрыл детали подготовки транспортировки тела музыканта в Россию. Его слова приводит РИА Новости.

По словам мужчины, он сейчас занимается вопросом транспортировки тела. «Я сейчас как раз-таки этим занимаюсь. Сейчас мы оформляем документы, с этим не так все просто. В ближайшие время, день-два, — и это все будет сделано. Надеюсь, что получится раньше», — сказал он, добавив, что процесс пытаются «максимально ускорить».

Сафронов-Затравкин также отметил, что о дате и месте прощания и похорон сообщат позднее.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что прощание с Пашей Техником пройдет в храме Павла и Петра в московском районе Лефортово.