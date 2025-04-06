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03:17, 6 апреля 2025Экономика

Россиянам рассказали о способах сократить задолженность по ЖКХ

Бондарь: Задолженность по ЖКХ можно сократить исправлением ошибок расчетов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал о способах сократить задолженность по ЖКХ. Он сообщил в разговоре с РИА Новости, что это можно сделать за счет применения трехлетнего срока давности и исправления ошибок расчетов.

«Распространенная ситуация связана со сроком исковой давности, который в сфере ЖКХ составляет три года. Если управляющая компания решила требовать в суде долги за период, превышающий этот срок, ответчик вправе заявить суду о пропуске давности», — отметил собеседник агентства.

Как уточнил Бондарь, срок давности не поможет россиянам полностью списать долг, он препятствует принудительному судебному взысканию за устаревший период. Если дело находится в стадии исполнительного производства, приставы проверяют, есть ли у гражданина доходы и имущество. Если у него нет ни того, ни другого, то пристав выносит постановление об окончании производства, поскольку взыскать средства не представляется возможным. При этом управляющая компания может списать подобный долг как безнадежный.

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Нередко встречаются и споры об ошибочном начислении, рассказал эксперт. В случае, если человек уверен, что его задолженность — следствие некорректных тарифов, неверной площади помещения или сбоя в базе данных, ему следует обратиться к поставщику услуг за сверкой расчетов, приложив квитанции и другие подтверждающие документы. Если же компания отказывается идти навстречу, можно направить жалобу в жилищную инспекцию. Если и это не помогает, остается суд, который по итогам разбирательства может обязать пересмотреть суммы и убрать начисленную по ошибке задолженность.

Кардинальным способом решить проблему задолженности по ЖКХ является банкротство, указал Бондарь. Как объяснил эксперт, в случае, если общий долг россиянина превышает 500 тысяч рублей, должник может обратиться в арбитражный суд для признания банкротства. Суд вводит процедуру анализа доходов и имущества гражданина, и если средств не хватает на полное погашение обязательств, то оставшаяся часть аннулируется, а после завершения банкротства кредиторы не могут взыскивать прежние долги.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, что светодиодные лампы, датчики движения и чистые окна в доме помогут платить меньше за коммунальные услуги.

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