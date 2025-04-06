Россиянам рассказали о способах сократить задолженность по ЖКХ

Бондарь: Задолженность по ЖКХ можно сократить исправлением ошибок расчетов

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал о способах сократить задолженность по ЖКХ. Он сообщил в разговоре с РИА Новости, что это можно сделать за счет применения трехлетнего срока давности и исправления ошибок расчетов.

«Распространенная ситуация связана со сроком исковой давности, который в сфере ЖКХ составляет три года. Если управляющая компания решила требовать в суде долги за период, превышающий этот срок, ответчик вправе заявить суду о пропуске давности», — отметил собеседник агентства.

Как уточнил Бондарь, срок давности не поможет россиянам полностью списать долг, он препятствует принудительному судебному взысканию за устаревший период. Если дело находится в стадии исполнительного производства, приставы проверяют, есть ли у гражданина доходы и имущество. Если у него нет ни того, ни другого, то пристав выносит постановление об окончании производства, поскольку взыскать средства не представляется возможным. При этом управляющая компания может списать подобный долг как безнадежный.

Нередко встречаются и споры об ошибочном начислении, рассказал эксперт. В случае, если человек уверен, что его задолженность — следствие некорректных тарифов, неверной площади помещения или сбоя в базе данных, ему следует обратиться к поставщику услуг за сверкой расчетов, приложив квитанции и другие подтверждающие документы. Если же компания отказывается идти навстречу, можно направить жалобу в жилищную инспекцию. Если и это не помогает, остается суд, который по итогам разбирательства может обязать пересмотреть суммы и убрать начисленную по ошибке задолженность.

Кардинальным способом решить проблему задолженности по ЖКХ является банкротство, указал Бондарь. Как объяснил эксперт, в случае, если общий долг россиянина превышает 500 тысяч рублей, должник может обратиться в арбитражный суд для признания банкротства. Суд вводит процедуру анализа доходов и имущества гражданина, и если средств не хватает на полное погашение обязательств, то оставшаяся часть аннулируется, а после завершения банкротства кредиторы не могут взыскивать прежние долги.

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