Российская армия уничтожила военные промышленные предприятия в Киеве

РИА: Российская армия уничтожила два военных предприятия в Киеве

Российские военные уничтожили два военных промышленных предприятия в Киеве. Об этом со ссылкой на координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева сообщает РИА Новости.

По данным пророссийского подполья, армия России совершила 13 атак на украинскую столицу в две серии. Пять пришлись на сам город, в ходе них и были уничтожены предприятия. Отмечается, что в цехах находилось «уникальное оборудование».

Кроме того, в Киеве ликвидировано порядка 20 единиц военной техники, стоявшей на улице. Еще около 20 единиц после удара нуждаются в ремонте.

Еще один удар пришелся по цехам в Киеве, где производились двигатели для дронов и системы управления для катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ).