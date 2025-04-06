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15:01, 6 апреля 2025Бывший СССР

Российская армия уничтожила военные промышленные предприятия в Киеве

РИА: Российская армия уничтожила два военных предприятия в Киеве
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российские военные уничтожили два военных промышленных предприятия в Киеве. Об этом со ссылкой на координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева сообщает РИА Новости.

По данным пророссийского подполья, армия России совершила 13 атак на украинскую столицу в две серии. Пять пришлись на сам город, в ходе них и были уничтожены предприятия. Отмечается, что в цехах находилось «уникальное оборудование».

Кроме того, в Киеве ликвидировано порядка 20 единиц военной техники, стоявшей на улице. Еще около 20 единиц после удара нуждаются в ремонте.

Еще один удар пришелся по цехам в Киеве, где производились двигатели для дронов и системы управления для катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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