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20:08, 6 апреля 2025Наука и техника

Российский эксперт раскрыл способ применения ракет США украинскими Су-27

Эксперт Воевода показал устройство, позволяющее Су-27 применять ракеты США
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Воевода Вещает»

Российский эксперт по боевой авиации Алексей Воевода опубликовал видео приспособления, позволяющего украинским истребителям Су-27 применять американские ракеты AGM-88 HARM. Ролик эксперт опубликовал в своем Telegram-канале.

Устройство, размещенное под крылом советского истребителя позволяет запускать ракеты иностранного производства со стандартного пилона. Авиационное пусковое устройство американской ракеты AGM-88 HARM крепится к самолету через универсальный переходник.

«Как это попадает к нам? Да у нас коллекция», — завершил свою публикацию Алексей Воевода.

Ранее сообщалось, что союзники по НАТО готовятся к передаче Украине дополнительных многоцелевых самолетов F-16.

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