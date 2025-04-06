Российский эксперт раскрыл способ применения ракет США украинскими Су-27

Эксперт Воевода показал устройство, позволяющее Су-27 применять ракеты США

Российский эксперт по боевой авиации Алексей Воевода опубликовал видео приспособления, позволяющего украинским истребителям Су-27 применять американские ракеты AGM-88 HARM. Ролик эксперт опубликовал в своем Telegram-канале.

Устройство, размещенное под крылом советского истребителя позволяет запускать ракеты иностранного производства со стандартного пилона. Авиационное пусковое устройство американской ракеты AGM-88 HARM крепится к самолету через универсальный переходник.

«Как это попадает к нам? Да у нас коллекция», — завершил свою публикацию Алексей Воевода.

Ранее сообщалось, что союзники по НАТО готовятся к передаче Украине дополнительных многоцелевых самолетов F-16.