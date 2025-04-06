Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо Мх
4:1
Завершен
Химки
Мир Российская Премьер-лига|23-й тур
Ростов
0:3
Завершен
Спартак М
Мир Российская Премьер-лига|23-й тур
СКА
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 6-й матч
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|23-й тур
Нью-Йорк Айлендерс
Сегодня
19:30 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Сегодня
22:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ — регулярный чемпионат
18:28, 6 апреля 2025Спорт

«Спартак» победил «Ростов» в матче РПЛ

«Спартак» победил «Ростов» со счетом 3:0 в матче РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Московский «Спартак» одержал победу над «Ростовом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. На 65-й минуте счет открыл полузащитник Наиль Умяров. Через три минуты преимущество команды увеличил хавбек Кристофер Мартинс Перейра. На 88-й минуте окончательный счет установил полузащитник Эсекиэль Барко.

После 23 матчей «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 47 очков. «Ростов» располагается на седьмой строчке с 33 очками. Лидирует «Краснодар», набравший 52 очка.

В следующем туре «Спартак» примет махачкалинское «Динамо» 11 апреля. «Ростов» днем позднее на выезде сыграет с грозненским «Ахматом».

    Обсудить
    Последние новости

    Названа задача российских войск в Сумской области Украины

    В Париже тысячи человек собрались на митинг в поддержку Марин Ле Пен

    Девушка стала профессиональной невестой и разбогатела

    ВСУ перебросили элитные подразделения БПЛА в Сумскую область

    В России прокомментировали сообщения о тузе в рукаве Путина

    «Спартак» победил «Ростов» в матче РПЛ

    Российского хоккеиста унесли на носилках после столкновения с соперником

    В США оценили возможности России дойти до Киева

    Назван самый фанатичный сторонник Украины в Европе

    Милонов высмеял сменившую спортивное гражданство Касаткину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше