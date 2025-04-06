«Спартак» победил «Ростов» в матче РПЛ

«Спартак» победил «Ростов» со счетом 3:0 в матче РПЛ

Московский «Спартак» одержал победу над «Ростовом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. На 65-й минуте счет открыл полузащитник Наиль Умяров. Через три минуты преимущество команды увеличил хавбек Кристофер Мартинс Перейра. На 88-й минуте окончательный счет установил полузащитник Эсекиэль Барко.

После 23 матчей «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 47 очков. «Ростов» располагается на седьмой строчке с 33 очками. Лидирует «Краснодар», набравший 52 очка.

В следующем туре «Спартак» примет махачкалинское «Динамо» 11 апреля. «Ростов» днем позднее на выезде сыграет с грозненским «Ахматом».