Дмитриев: Протесты в США могут быть попыткой устроить цветную революцию

Проходящие в США протесты Hands Off («Руки прочь») могут быть попыткой глубинного государства устроить цветную революцию. Такое мнение выразил спецпредставитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, его слова приводит РИА Новости.

«Когда протесты Hands Off так хорошо организованы, возникает вопрос: не применяет ли глубинное государство свою тактику цветных революций за рубежом, чтобы попытаться устроить ее дома?» — написал он в соцсети.

Ранее в Конгрессе США захотели выдвинуть импичмент действующему президенту Дональду Трампу.

До этого в США начались крупные протесты против политики Трампа. По всей стране на улицы вышли тысячи людей. В акции участвуют профсоюзы, экологи, пропалестинские активисты, а также защитники прав ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).