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20:57, 6 апреля 2025Мир

США отвергли возможность отсрочки в вопросе введения пошлин Трампа в действие

Министр торговли США отверг возможную отсрочку введения пошлин Трампа в действие
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Министр торговли США Говард Латник отверг возможность отсрочки в вопросе введения пошлин президента США Дональда Трампа в действие. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, решение откладывать не будут, несмотря на то, что ряд партнеров Вашингтона захотели провести переговоры по этому вопросу. Уже 50 стран обратились к администрации США с просьбой о переговорах по урегулированию вводимых пошлин.

Латник заявил, что президенту США Дональду Трампу пора перезагрузить мировую торговлю поскольку у всех есть торговый профицит и только у США торговый дефицит.

Ранее институт предпринимательства США заявил, что формула, которую президент Дональд Трамп использовал при введении импортных пошлин, содержит математическую ошибку, из-за чего их размер оказался завышен в несколько раз.

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