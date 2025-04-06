Ученые нашли ошибку в формуле пошлин Трампа

Институт предпринимательства США: Формула пошлин Трампа содержит ошибку

Формула, которую президент Соединенных Штатов Дональд Трамп использовал при введении импортных пошлин, содержит математическую ошибку, из-за чего их размер оказался завышен в несколько раз. Об этом сообщает Институт предпринимательства США.

По данным ученых, в некоторых случаях фактическое и экономически обоснованное значение пошлин разнится в четыре раза.

«В результате "взаимные" тарифы, введенные президентом Трампом, также [оказались] сильно завышены», — рассказали специалисты.

В институте добавили, что формула, представленная администрацией США, «не имеет экономического смысла» и должна быть пересмотрена к реально выгоде американской стороны.

Ранее издание Financial Times сообщило, что Европейский союз готовится принять экстренные меры, так как из-за повышенных пошлин США его может накрыть волной дешевых товаров из Азии. Это означает, что Брюсселю придется принять защитные меры, тем более что он уже ввел пошлины на китайские электромобили.