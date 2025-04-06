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15:28, 6 апреля 2025Мир

Стало известно о подготовке сухопутной операции против хуситов в Йемене

CNN: Против хуситов в Йемене готовится сухопутная операция
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Противники мятежников-хуситов в Йемене готовят сухопутную военную операцию, которая может получить поддержку Саудовской Аравии и США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседников телеканала, наступление готовится с юга и востока, а также вдоль побережья Йемена, но его сроки пока не определены.

Американские военные, поддерживающие противоборствующие хуситам группировки, не станут привлекать к операции свою армию, за исключением «горстки спецназа», но поддержат ее бомбардировками.

При этом опрошенные телеканалом аналитики предполагают, что принудить хуситов к миру будет «очень и очень сложно».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что атаки на хуситов прекратятся, когда они перестанут обстреливать корабли США и не будут представлять угрозу свободе судоходства.

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