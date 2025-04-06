ЦСКА победил «Динамо» в матче РПЛ

ЦСКА победил «Динамо» со счетом 3:1 в матче РПЛ

Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Динамо» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 3:1. На 15-й минуте «армейцы» повели благодаря автоголу защитника Дмитрия Скопинцева. На 24-й минуте счет сравнял хавбек Хорхе Карраскаль, реализовавший пенальти. На 77-й минуте вновь вывел ЦСКА вперед нападающий Сауль Гуарирапа. На пятой добавленной ко второму тайму минуте окончательный счет установил хавбек Иван Обляков, реализовавший пенальти.

После 23 матчей ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 44 очка. «Динамо» располагается на пятой строчке с 42 очками. Лидирует «Краснодар», набравший 52 очка.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Оренбургом», а «Динамо» — с «Пари Нижним Новгородом». Обе встречи пройдут 12 апреля.