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06:34, 6 апреля 2025Мир

Украинцев начали проверять на легальность нахождения в европейской стране

Киселев: В Германии начались проверки украинцев на легальность нахождения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Полиция ФРГ начала проверки легальности нахождения украинцев в государстве. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Виталий Киселев со ссылкой на данные подполья.

«Очень интересная информация нам пришла от наших друзей из Германии. (...) Прямо на улицах хватают полицейские и проверяют легитимность украинцев», — заявил он.

Эксперт допустил, что это может быть связано с проблемами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя и необходимостью возвращения граждан для мобилизации.

Ранее британская газета The Guardian сообщила, что последние шаги администрации президента США Дональда Трампа привели к тому, что сотни тысяч украинцев, которые нашли убежище в стране, лишились чувства безопасности.

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