В Госдуме высмеяли попытку Конгресса США объявить импичмент Трампу

Депутат ГД Журова назвала игрой в демократию намерение объявить импичмент Трампу

Депутат Госдумы (ГД) Светлана Журова высмеяла намерение Конгресса США объявить импичмент президенту Дональду Трампу, назвав это игрой в демократию. Об этом она заявила в беседе с NEWS.ru.

Ранее подачу иска об импичменте анонсировал член палаты представителей от демократической партии Эл Грин. По его мнению, Трамп не заслуживает должности президента США. Кроме того, по всей стране начались митинги против политики американского лидера.

Журова не увидела реальной угрозы в словах Грина. «Все эти митинги, импичмент — это игра в демократию. Главное, чтобы это проявлялось именно в таком законном ключе», — считает она.

Депутат добавила, что Трамп вряд ли обратит внимание на такое давление. Она напомнила, что его прошлый президентский срок также сопровождался протестами. «Они таким образом демонстрируют демократию, — пояснила Журова. — Он [Трамп] все свое [прошлое] президентство только и делал, что был на грани объявления импичмента. Даже просто работать-то не давали».

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