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06:38, 6 апреля 2025Россия

В российском регионе семь человек пострадали из-за ветра

В Иркутской области шесть взрослых и ребенок пострадали при урагане
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Семь человек, включая одного ребенка, пострадали в Иркутской области из-за урагана. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Игорь Кобзев.

По его словам, пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, от госпитализации они отказались. По данным МЧС, порывы ветра в минувшие сутки достигали 29 метров в секунду.

«Порывами ветра повреждено 40 кровель, 7 ограждений (заборы), повалено 18 деревьев, 12 опор линии электропередач, повреждены 2 автобусных остановки», — сообщил губернатор. Он подчеркнул, что из-за урагана некоторые пассажирские поезда были задержаны на пять часов.

Прежде в Иркутской области из-за ураганного ветра оказались обесточены более ста тысяч домов. Уточняется, что 101306 домов в 613 населенных пунктах были превентивно отключены от электроснабжения.

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