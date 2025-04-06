Ватикан осудил продажу связанных со святым геймером реликвий

Ватикан осудил продажу связанных со святым-геймером Акутисом реликвий

Реликвии, связанные с геймером Карло Акутисом, не следует продавать. Об этом заявил архиепископ Доменико Соррентино, его слова передает CNN.

Скончавшийся от лейкоза в 2006 году 15-летний подросток был известен своей набожностью и популяризацией христианства в сети, при этом он также увлекался видеоиграми. 27 апреля Ватикан канонизирует Акутиса. Глава епархии, где хранится тело юноши, осудил продажу в интернете пряди волос геймера за 2,2 тысячи долларов (185,4 тысячи рублей).

«Бизнес по торговле реликвиями широко распространен. В интернете есть рынок реликвий, которые связаны с различными святыми, такими как наш Франциск Ассизский, с прайс-листом. Что-то, с чем невозможно смириться», — сказал Соррентино.

Ранее мошенники взломали игровой аккаунт 20-летнего геймера из Санкт-Петербурга и украли у него 1,437 миллиона рублей. Аферисты забрали инвентарь на указанную сумму — в снаряжении игрока хранилось много «скинов».

