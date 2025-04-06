Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:39, 6 апреля 2025Мир

Ватикан осудил продажу связанных со святым геймером реликвий

Ватикан осудил продажу связанных со святым-геймером Акутисом реликвий
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Massimiliano Migliorato / Keystone Press Agency / Global Look Press

Реликвии, связанные с геймером Карло Акутисом, не следует продавать. Об этом заявил архиепископ Доменико Соррентино, его слова передает CNN.

Скончавшийся от лейкоза в 2006 году 15-летний подросток был известен своей набожностью и популяризацией христианства в сети, при этом он также увлекался видеоиграми. 27 апреля Ватикан канонизирует Акутиса. Глава епархии, где хранится тело юноши, осудил продажу в интернете пряди волос геймера за 2,2 тысячи долларов (185,4 тысячи рублей).

«Бизнес по торговле реликвиями широко распространен. В интернете есть рынок реликвий, которые связаны с различными святыми, такими как наш Франциск Ассизский, с прайс-листом. Что-то, с чем невозможно смириться», — сказал Соррентино.

Ранее мошенники взломали игровой аккаунт 20-летнего геймера из Санкт-Петербурга и украли у него 1,437 миллиона рублей. Аферисты забрали инвентарь на указанную сумму — в снаряжении игрока хранилось много «скинов».

    Обсудить
    Последние новости

    По Украине ударили крылатыми ракетами

    В Пентагоне обеспокоились ссорой Трампа с одним государством

    Пленный ВСУ рассказал об угрозах командира расстрелом

    Россиянам раскрыли способ поддержания веса

    В Киеве прогремели мощные взрывы

    Ватикан осудил продажу связанных со святым геймером реликвий

    Российские военные уничтожили несколько сотен бойцов ВСУ за сутки

    Россиянам пообещали возвращение сугробов

    В сети появилось описание боя спецназа «Ахмат» с элитными бойцами ВСУ

    Раскрыты подробности ночной атаки беспилотников на российский регион

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше