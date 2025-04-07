Анастасия Ивлеева снялась в бикини на отдыхе

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева снялась в купальнике во время отдыха в Омане. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 17,5 миллиона подписчиков.

34-летняя знаменитость предстала перед камерой в синем бикини, состоявшем из топа с завязками на шее и обнажающих ягодицы трусов. Она позировала, стоя в воде боком к камере, а затем продемонстрировала, как ныряет в море.

Кроме того, инфлюэнсерша предстала на одном из кадров в облегающем топе без бюстгальтера. Также она примерила и частично расстегнула белую рубашку, которую сочетала с шортами в тон.

В феврале Анастасию Ивлееву без штанов снял ее муж — телеведущий Филипп Бегак.