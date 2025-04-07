Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:41, 7 апреля 2025Ценности

Анастасия Ивлеева снялась в бикини на отдыхе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @_agentgirl_

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева снялась в купальнике во время отдыха в Омане. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 17,5 миллиона подписчиков.

34-летняя знаменитость предстала перед камерой в синем бикини, состоявшем из топа с завязками на шее и обнажающих ягодицы трусов. Она позировала, стоя в воде боком к камере, а затем продемонстрировала, как ныряет в море.

Кроме того, инфлюэнсерша предстала на одном из кадров в облегающем топе без бюстгальтера. Также она примерила и частично расстегнула белую рубашку, которую сочетала с шортами в тон.

В феврале Анастасию Ивлееву без штанов снял ее муж — телеведущий Филипп Бегак.

    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заговорили о тревожной тенденции в экономике. С чем связан кризис и что грозит стране?

    Российские войска блокировали движение ВСУ у Горналя в Курской области

    Королева красоты бросилась спасать ребенка во время землетрясения и осталась под руинами

    В России живший в вагончике на берегу озера сторож оказался жестоким уголовником

    Путин поблагодарил Лукашенко за задержание партии взрывчатки

    Российская песня возглавила топ Apple Music на Украине

    В МИД призвали США провести аудит переданных Украине средств

    Россиянин лишился багажа во время перелета и отсудил у авиакомпании сотни тысяч рублей

    Ольга Бузова сделала новый прокол на теле со словами «не могу остановиться»

    Популярная журналистка чуть не ушла из профессии из-за поисков в морге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше