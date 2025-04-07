Сенатор Климов: Киев бьет по энергетике, потому что не хочет остановки конфликта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекращают удары по российской энергетике, потому что власти страны не хотят останавливать конфликт, полагает зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Минобороны сообщило, что за прошедшие сутки ВСУ совершили шесть новых атак на объекты российской энергетической инфраструктуры в Ростовской, Воронежской, Херсонской, Брянской областях и в ДНР.

«Не останавливаются [удары], потому что те, кто в Киеве, и не хотят останавливаться. Есть еще гипотеза, что даже если бы и захотели, то их уже никто не слушается, и эта гипотеза имеет право на жизнь. А что касается нашей стороны, то мы сразу дали понять Вашингтону, что проблема в тех, кто сегодня захватил власть в Киеве и удерживает ее незаконно», — отреагировал сенатор.

До этого в Минобороны заявили, что ВСУ на протяжении более двух недель атакуют энергоинфраструктуру России. Там отметили, что удары наносятся ежедневно и украинские войска совершают их в одностороннем порядке. В ведомстве подчеркнули, что действия ВСУ идут вразрез с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, в которых тот обязался в рамках моратория прекратить атаки на объекты энергетики.

