Боец ВС России Бад рассказал, что на зачистку Успеновки в ДНР ушла неделя

Зачистка от Вооруженных сил Украин (ВСУ) поселка Успеновка к юго-западу от Красноармейска у бойцов группировки войск «Центр» ушла неделя. Об этом рассказал командир мотострелкового батальона 506-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» с позывным Бад в разговоре с ТАСС.

Боец отметил, что еще четыре недели понадобилось, чтобы окружить группировку ВСУ в населенном пункте.

Уточняется, что одной из наиболее укрепленных локаций, занятых ВСУ, была местная школа — там украинские войска оборудовали жилые помещения и огневые точки.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал о наступлении российских войск на сватовско-кременском направлении. По его словам, Вооруженные силы России продвинулись у сел Новое и Катериновка.