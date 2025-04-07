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14:24, 7 апреля 2025Из жизни

Дружеская встреча собаки и кита попала на видео

Знакомство собаки и горбатого кита в водах США попало на видео
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В водах штата Гавайи, США, золотой ретривер облаял горбатого кита и привлек его внимание. О необычном знакомстве пишет Associated Press.

Опытный капитан Крисси Ловитт любит брать на лодку свою 11-летнюю собаку Мэйси. Ловитт профессионально организует наблюдения за китами, но иногда выходит в море без клиентов. В один из таких заплывов хозяйка и собака и наткнулись на кита.

Ретривер тут же облаял морское животное. Крисси объяснила, что собака всегда так делает, если видит китов, но те обычно не обращают на это никакого внимания. Этот же кит не был таким безразличным и заинтересовался Мейси. Он подплыл к лодке и слегка поднялся над поверхностью воды. Дружеская встреча собаки и кита попала на видео. «Это был лучший день в жизни Мейси», — подчеркнула Крисси.

Женщина работает капитаном уже 25 лет. Она призналась, что приучила Мейси к воде еще щенком. Теперь, по словам Крисси, собака одержима океаном и его обитателями.

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В 2023 году женщина решила открыть бизнес по поиску китов в городе Лахайна, для чего купила несколько лодок и другие необходимые предметы. Однако ее планам не удалось сбыться сразу. В августе того же года город захватили лесные пожары. Огонь добрался и до оборудования Крисси.

Женщина смогла восстановить работу бизнеса только в декабре. Помня о произошедшей катастрофе, она стала выделять бесплатные места на рейсах пострадавшим в гавайских пожарах.

Ранее сообщалось, что у берегов США капитан и видеограф Эван Бродский снял на видео стаю из двух тысяч дельфинов, показавшихся в заливе Монтерей недалеко от побережья Калифорнии. «Они все гладкие, — описал их Бродский. — Когда они прыгают, они выглядят как летящие брови».

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