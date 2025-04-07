Генерал-лейтенанта российского МВД задержали за хулиганство

В Петербурге генерал-лейтенанта МВД задержали за мелкое хулиганство

В Санкт-Петербурге бывший глава местного университета МВД генерал-лейтенант Александр Травников стал фигурантом дела о мелком хулиганстве. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По данным издания, в ночь на 7 апреля после проводов одного из родственников на Московском вокзале, генерал с семьей переместился в ресторан. Там произошел конфликт, закончившийся тем, что кто-то из присутствующих вызвал полицейских. Генерал-лейтенант не оценил визита младших по званию и вскоре его увезли на медосвидетельствование, по результатам которого в отношении генерала составили протокол.

В 2018-м Александр Травников указом президента России был назначен главой Санкт-Петербургского университета МВД, ранее он был главой управления МВД по Центральному району Северной столицы. Весной 2022 года он ушел с должности по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что министр МВД Башкирии Александр Прядко попросил освободить его от занимаемой должности.