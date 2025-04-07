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17:00, 7 апреля 2025Мир

Генсек НАТО уклонился от прямого ответа на вопрос о Тайване

Генсек НАТО Рютте не стал прямо отвечать на вопрос о поддержке стран АТР
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Yves Herman / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не стал прямо отвечать на вопрос о возможной поддержке стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в случае расширения конфликта вокруг Тайваня. Об этом сообщает Japan Times.

«Давайте не углубляться в детали вопросов о "если". Я понимаю, о чем вы спрашиваете, но я считаю, что это неправильно, если я буду углубляться в это», — ответил политик.

Тем не менее Рютте отметил, что НАТО и страны АТР продолжают совместную оценку ситуации в регионе. Также генсек НАТО признал растущую военную активность Китая.

19 марта министерство обороны Тайваня во время ежегодных военных учений обнародовало дату потенциального китайского вторжения. Им стал 2027 год.

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