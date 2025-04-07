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17:52, 7 апреля 2025Мир

Генсек НАТО ужаснулся росту военных возможностей Китая

Генсек НАТО Рютте назвал ошеломляющим развитие китайского ВПК
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Yves Herman / Reuters

Наращивание Китаем численности вооруженных сил и его инвестиции в развитие ВПК «ошеломляют». Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью изданию The Japan Times.

«Если взглянуть на наращивание КНР своей военно-промышленной базы, на тот факт, что у них больше кораблей ВМС, чем у США, что к 2030 году у них будет 1000 ядерных боеголовок, становится очевидным, что мы не можем быть наивными в отношении Китая», — заявил он.

Комментируя военные мероприятия Пекина, в том числе участившиеся военные учения вокруг Тайваня, Рютте подчеркнул, что видит в Китае все большую угрозу. По его словам, Китай — это «мятежник», который противостоит союзникам НАТО в регионе.

Ранее Рютте уклонился от прямого ответа на вопрос о возможной поддержке альянсом стран Азиатско-Тихоокеанского региона в случае расширения конфликта вокруг Тайваня.

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