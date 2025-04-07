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00:43, 7 апреля 2025Спорт

Глава ФБР оценил рекорд Овечкина

Глава ФБР Патель назвал потрясающим рекорд Овечкина по голам в НХЛ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Geoff Burke / Reuters

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель назвал потрясающим рекорд нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

«Потрясающе!» — оценил Патель.

Овечкин забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Ему удалось сделать это в 1487 матчах и стать единоличным рекордсменом лиги. Гретцки забил 894 шайбы за карьеру в 1487 матчах.

В честь рекорда Овечкина на ледовой арене прошла торжественная церемония. Во время обращения матери российского нападающего хоккеист не смог сдержать слез.

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