Глава немецкой партии осудила идею готовить школьников к войне

Политик Вагенкнехт раскритиковала идею МВД ФРГ о подготовке школьников к войне

Глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт раскритиковала идею МВД Германии о подготовке школьников к возможной войне и иным кризисным ситуациям. Об этом она написала в соцсети X.

«Одержимость готовностью к войне не знает границ: теперь даже дети в школах должны готовиться к войне и быть подготовлены к "кризисным ситуациям". Безумие!» — заявила политик.

В качестве альтернативы Вагенкнехт предложила использовать дипломатию и политику разрядки, чтобы по возможности избегать «военных кризисов».

Ранее Федеральное министерство внутренних дел и родины (МВД) Германии предложило готовить школьников к войне. Глава ведомства Нэнси Фезер заявила, что идея продиктована «изменениями в ситуации с безопасностью».