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15:56, 7 апреля 2025Россия

Хинштейн распорядился проверить курских чиновников

Врио главы Курской области Хинштейн распорядился провести проверку чиновников
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Врио главы Курской области Александр Хинштейн распорядился о проведении проверки в отношении курских чиновников. Фрагмент его совещания с подчиненными опубликовало издание Daily Storm в Telegram.

На совещании руководитель региона упомянул о двух чиновниках, ставших фигурантами уголовных дел. Он призвал уволить обоих.

В этой связи Хинштейн распорядился провести проверку для выявления государственных и муниципальных служащих с уголовным прошлым. Людям, признанным виновными в совершении преступлений или освобожденными от наказания по нереабилитирующим основаниям, не должны работать ни в региональных, ни в муниципальных органах власти, заявил он.

Ранее Хинштейн обвинил Корпорацию по развитию Курской области в саботаже. Перед этим он решил приостановить реализуемые организацией проекты, однако указание исполнено не было. «Воспринимаю как прямой саботаж поручений главы региона», — сказал Хинштейн.

ЖЗЛ
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