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20:58, 7 апреля 2025Мир

Лавров обсудил диалог России и США с другими странами

Глава МИД Лавров обсудил диалог России и США с послами ряда евразийских стран
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с послами ряда евразийских стран обсудил диалог между Россией и США и вопрос урегулирования конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте российского дипломатического ведомства.

«В ходе дискуссии были затронуты и другие вопросы международной повестки дня, включая проблематику российско-американского диалога и урегулирования украинского кризиса», — отмечается в сообщении.

Российский министр в ходе своего выступления дал принципиальные оценки ситуации в сфере безопасности в различных частях Евразии. Он констатировал кризис концепции евроатлантической безопасности и обратил внимание на опасность действий государств-членов НАТО.

Ранее глава Фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал, что враги России до сих пор находятся в правительстве США, а многие страны пытаются сорвать попытку диалога между Москвой и Вашингтоном.

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