Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:18, 7 апреля 2025Моя страна

Маленький козерог попал в объектив фотоловушки на Алтае

В Сайлюгемском нацпарке маленький козерог покрасовался перед камерой
Антонина Черташ
Антонина Черташ

На Алтае маленький козерог покрасовался перед фотоловушкой. Видео опубликовано на официальной странице Сайлюгемского национального парка во «ВКонтакте».

В объектив камеры, которая обычно фиксирует появление снежных барсов на горных вершинах, попали несколько козлят. Вместе с матерью они поднялись выше в горы, чтобы найти еду. Один козленок почти минуту с любопытством смотрел в камеру и даже обнюхал ее. «Копытят прошлогоднюю траву из-под снега, объедают травинки, которые не замело, щиплют мох, лишайники», — объяснили появление козлят на вершине сотрудники нацпарка.

Встретить горных козлят можно только в Южной Сибири. В Сайлюгемском парке, в долине реки Аргут, обитает достаточно козерогов — сибирских горных козлов, — чтобы прокормить не менее 25 ирбисов, или снежных барсов.

Ранее сообщалось, что в Саяно-Шушенском заповеднике снежный барс по кличке Опер громко чихнул и попал на видео. Тогда фотоловушка запечатлела прогуливающегося по холмам снежного барса. Во время движения он не смог удержаться и громко чихнул.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила «Искандером» по гостинице с наемниками ВСУ. Разбор завалов попал на видео

    США устранили одного из лидеров хуситов в Йемене

    Врач рассказала о неочевидной опасности сна менее семи часов

    Жительница ЛНР пойдет под суд за добровольный шпионаж в пользу Украины

    Венгрия выступила против ответа ЕС на пошлины Трампа

    Генштаб не допустил в Раду закон о демобилизации в ВСУ

    На Западе европейских лидеров призвали капитулировать в вопросе Украины

    Наследника короля арестовали за продажу королевской усадьбы алмазному магнату

    Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области

    Стало известно о «тайных» тропах россиян в курском приграничье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше