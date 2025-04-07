Маленький козерог попал в объектив фотоловушки на Алтае

В Сайлюгемском нацпарке маленький козерог покрасовался перед камерой

На Алтае маленький козерог покрасовался перед фотоловушкой. Видео опубликовано на официальной странице Сайлюгемского национального парка во «ВКонтакте».

В объектив камеры, которая обычно фиксирует появление снежных барсов на горных вершинах, попали несколько козлят. Вместе с матерью они поднялись выше в горы, чтобы найти еду. Один козленок почти минуту с любопытством смотрел в камеру и даже обнюхал ее. «Копытят прошлогоднюю траву из-под снега, объедают травинки, которые не замело, щиплют мох, лишайники», — объяснили появление козлят на вершине сотрудники нацпарка.

Встретить горных козлят можно только в Южной Сибири. В Сайлюгемском парке, в долине реки Аргут, обитает достаточно козерогов — сибирских горных козлов, — чтобы прокормить не менее 25 ирбисов, или снежных барсов.

Ранее сообщалось, что в Саяно-Шушенском заповеднике снежный барс по кличке Опер громко чихнул и попал на видео. Тогда фотоловушка запечатлела прогуливающегося по холмам снежного барса. Во время движения он не смог удержаться и громко чихнул.