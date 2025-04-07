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16:01, 7 апреля 2025Спорт

Медведев сделал прогноз на ближайшие турниры

Медведев: Я выиграю все три «Мастерса» и закончу победой на «Ролан Гаррос»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jayne Kamin-Oncea / Imagn Images / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев сделал прогноз о своих выступлениях в грунтовой части сезона. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на YouTube-канале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Медведев заявил, что выиграет все три «Мастерса» и закончит победой на «Ролан Гаррос» как вишенкой на торте. «Кроме шуток — не могу точно все предсказать. Хочу всегда побеждать», — добавил он.

В первом круге в Монте-Карло Медведев сыграет против россиянина Карена Хачанова. Их матч пройдет 7 апреля и начнется в 16:30 по московскому времени.

Медведев занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он остается второй ракеткой России после Андрея Рублева.

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