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08:37, 7 апреля 2025Мир

Министр обороны Финляндии заявил о слабости Европы без США

Министр обороны Финляндии Хяккянен: Европа слаба без потенциала США
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Антти Хяккянен

Антти Хяккянен. Фото: Johanna Geron / Reuters

Обороноспособность Европы слаба без военного потенциала США. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в беседе с Politico.

«Европа слишком слаба без американского потенциала», — отметил глава Минобороны.

По словам Хяккянена, вывод американских войск из европейских государств представляет опасность для региона. Он добавил, что в этом случае потенциал США «должен быть компенсирован европейским».

Ранее американист и политический аналитик Павел Дубравский заявил, что желание президента США Дональда Трампа вывести войска США из Европы связано не с Россией, а с Китаем.

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