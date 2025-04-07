Министр обороны Финляндии заявил о слабости Европы без США

Министр обороны Финляндии Хяккянен: Европа слаба без потенциала США

Обороноспособность Европы слаба без военного потенциала США. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в беседе с Politico.

«Европа слишком слаба без американского потенциала», — отметил глава Минобороны.

По словам Хяккянена, вывод американских войск из европейских государств представляет опасность для региона. Он добавил, что в этом случае потенциал США «должен быть компенсирован европейским».

Ранее американист и политический аналитик Павел Дубравский заявил, что желание президента США Дональда Трампа вывести войска США из Европы связано не с Россией, а с Китаем.